Clochers en vallée de l’Automne Fresnoy-la-Rivière Oise

L’arrivée sur le plateau nous dévoile la vallée tortueuse et très encaissée de l’Automne où sont accrochés les villages de Fresnoy la Rivière et de Morienval. L’existence de coteaux abrupts de calcaire a facilité l’extraction de pierre de taille dont sont construit les édifices de la vallée. Ces carrières ont ensuite servi pour la culture de champignon de paris. La rivière était très importante pour la vie des villages de nombreux lavoirs jalonnent le circuit, ainsi qu’un bief (canal qui alimentait la chute d’eau du moulin) visible à Pondron sur la gauche après le carrefour. Les fonds de vallée sont essentiellement utilisés pour la culture du peuplier.

La manifestation des 35 clochers est à l’occasion de découvrir les très belles églises de la vallée de l’Automne, elle a lieu tous les deux ans et attire de nombreux amateurs d’art et d’histoire. On peut y visiter les églises des différents villages comme l’église Saint-Denis de Fresnoy la Rivière ou encore l’église abbatiale de Morienval, célèbre pour ses croises d’ogives, préfiguration du style gothique. A cette occasion les églises et chapelles des hameaux sont également ouvertes.

The arrival on the plateau unveils the tortuous and very steep valley of Autumn where the villages of Fresnoy la Rivière and Morienval hang. The existence of steep limestone slopes has facilitated the extraction of freestone from which the buildings in the valley are built. These quarries were then used to grow mushrooms. The river was very important for the life of the villages. Numerous washhouses line the circuit, as well as a bief (canal that fed the waterfall of the mill) visible at Pondron on the left after the crossroads. The valley bottoms are mainly used for poplar cultivation.

The event of the 35 bell towers is an opportunity to discover the beautiful churches of the Autumn Valley. It takes place every two years and attracts many art and history lovers. You can visit the churches of the different villages such as the church of Saint-Denis in Fresnoy la Rivière or the abbey church of Morienval, famous for its warhead crusades, a prefiguration of the Gothic style. On this occasion the churches and chapels of the hamlets are also opened.

Die Ankunft auf dem Plateau enthüllt uns das gewundene und tief eingeschnittene Tal der Automne, in dem die Dörfer Fresnoy la Rivière und Morienval liegen. Die steilen Kalksteinhänge erleichterten die Gewinnung von Quadersteinen, aus denen die Gebäude im Tal errichtet wurden. Diese Steinbrüche wurden später für den Anbau von Champignons genutzt. Der Fluss war für das Leben in den Dörfern sehr wichtig. Zahlreiche Waschhäuser säumen die Strecke, ebenso wie ein Wasserlauf (Kanal, der den Wasserfall der Mühle speiste), der in Pondron links nach der Kreuzung zu sehen ist. Die Talsohlen werden hauptsächlich für den Anbau von Pappeln genutzt.

Die Veranstaltung der 35 Glockentürme ist eine Gelegenheit, die sehr schönen Kirchen des Automne-Tals zu entdecken. Sie findet alle zwei Jahre statt und zieht zahlreiche Kunst- und Geschichtsliebhaber an. Man kann die Kirchen der verschiedenen Dörfer besichtigen, wie die Kirche Saint-Denis in Fresnoy la Rivière oder die Abteikirche von Morienval, die für ihre Kreuzrippen berühmt ist, die eine Vorahnung des gotischen Stils darstellen. Bei dieser Gelegenheit sind auch die Kirchen und Kapellen der Weiler geöffnet.

L’arrivo sull’altopiano rivela la tortuosa e ripidissima valle dell’Automne, dove si trovano i villaggi di Fresnoy la Rivière e Morienval. L’esistenza di ripidi pendii calcarei ha facilitato l’estrazione del bugnato con cui sono costruiti gli edifici della valle. Queste cave furono in seguito utilizzate per la coltivazione di funghi. Il fiume era molto importante per la vita dei villaggi, con numerosi lavatoi lungo il percorso, oltre a un millstream (un canale che alimentava la cascata del mulino) visibile a Pondron sulla sinistra dopo l’incrocio. Il fondovalle è utilizzato principalmente per la coltivazione del pioppo.

L’evento 35 campanili è un’occasione per scoprire le bellissime chiese della valle dell’Automne; si svolge ogni due anni e attira molti appassionati di arte e storia. È possibile visitare le chiese dei diversi villaggi, come la chiesa di Saint-Denis a Fresnoy la Rivière o la chiesa abbaziale di Morienval, famosa per i suoi archi a croce, prefigurazione dello stile gotico. In questa occasione sono aperte anche le chiese e le cappelle delle frazioni.

La llegada a la meseta revela el tortuoso y muy escarpado valle del Automne donde se encuentran los pueblos de Fresnoy la Rivière y Morienval. La existencia de empinadas laderas de piedra caliza facilitó la extracción del sillar con el que se construyen los edificios del valle. Estas canteras se utilizaron posteriormente para el cultivo de setas. El río era muy importante para la vida de los pueblos, con numerosos lavaderos a lo largo de la ruta, así como un millstream (canal que alimentaba la cascada del molino) visible en Pondron, a la izquierda, después del cruce. El fondo del valle se utiliza principalmente para el cultivo de álamos.

El evento de los 35 campanarios es una oportunidad para descubrir las hermosas iglesias del valle de Automne. Se celebra cada dos años y atrae a muchos amantes del arte y la historia. Podrá visitar las iglesias de los distintos pueblos, como la iglesia de Saint-Denis en Fresnoy la Rivière o la iglesia abacial de Morienval, famosa por sus arcos de cruz, prefiguración del estilo gótico. En esta ocasión, las iglesias y capillas de las aldeas también están abiertas.

