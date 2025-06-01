Clochers en vallée de l’Automne (variante) Fresnoy-la-Rivière Oise

vendredi 1 août 2025.

En VTT Difficulté moyenne

Place du village 60127 Fresnoy-la-Rivière Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

L’arrivée sur le plateau nous dévoile la vallée tortueuse et très encaissée de l’Automne où sont accrochés les villages de Fresnoy la Rivière et de Morienval. L’existence de coteaux abrupts de calcaire a facilité l’extraction de pierre de taille dont sont construit les édifices de la vallée. Ces carrières ont ensuite servi pour la culture de champignon de paris. La rivière était très importante pour la vie des villages de nombreux lavoirs jalonnent le circuit, ainsi qu’un bief (canal qui alimentait la chute d’eau du moulin) visible à Pondron sur la gauche après le carrefour. Les fonds de vallée sont essentiellement utilisés pour la culture du peuplier.

English : Clochers en vallée de l’Automne (variante)

Arriving on the plateau reveals the winding, steep-sided Automne valley, where the villages of Fresnoy la Rivière and Morienval are nestled. The existence of steep limestone hillsides facilitated the extraction of ashlar from which the valley?s buildings are constructed. These quarries were later used to grow mushrooms. The river was very important to village life, with numerous wash-houses dotting the circuit, as well as a bief (canal that fed the waterfall of the mill) visible at Pondron on the left after the crossroads. The valley bottoms are mainly used for poplar cultivation.

Deutsch : Clochers en vallée de l’Automne (variante)

Die Ankunft auf dem Plateau enthüllt das gewundene und tief eingeschnittene Tal der Automne, in dem sich die Dörfer Fresnoy la Rivière und Morienval befinden. Die steilen Kalksteinhänge erleichterten die Gewinnung von Quadersteinen, aus denen die Gebäude im Tal errichtet wurden. Diese Steinbrüche wurden später für den Anbau von Champignons genutzt. Der Fluss war für das Leben in den Dörfern sehr wichtig. Zahlreiche Waschhäuser säumen den Weg, ebenso wie ein Wasserlauf (Kanal, der den Wasserfall der Mühle speiste), der in Pondron auf der linken Seite nach der Kreuzung zu sehen ist. Die Talsohlen werden hauptsächlich für den Anbau von Pappeln genutzt.

Italiano :

Arrivando sull’altopiano si scopre la tortuosa e profonda valle dell’Automne, dove si trovano i villaggi di Fresnoy la Rivière e Morienval. L’esistenza di ripidi pendii calcarei facilitava l’estrazione del bugnato, utilizzato per costruire gli edifici della valle. Le cave furono poi utilizzate per la coltivazione di funghi. Il fiume era molto importante per la vita del villaggio, con numerosi lavatoi che punteggiano il percorso, oltre a un millstream (un canale che alimentava la cascata del mulino) visibile a Pondron sulla sinistra dopo l’incrocio. Il fondovalle è utilizzato principalmente per la coltivazione del pioppo.

Español : Clochers en vallée de l’Automne (variante)

Al llegar a la meseta se descubre el tortuoso y profundo valle del Automne, donde se enclavan los pueblos de Fresnoy la Rivière y Morienval. La existencia de escarpadas laderas de piedra caliza facilitó la extracción de sillares, que se utilizaron para construir los edificios del valle. Estas canteras se utilizaron más tarde para cultivar setas. El río era muy importante para la vida del pueblo, con numerosos lavaderos que salpican la ruta, así como un millstream (canal que alimentaba la cascada del molino) visible en Pondron, a la izquierda tras el cruce. Los fondos del valle se utilizan principalmente para el cultivo de álamos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par SIM Hauts-de-France