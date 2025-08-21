Coeur de France à Vélo (V46) en Loir-et-Cher Châtres-sur-Cher Loir-et-Cher

Coeur de France à Vélo (V46) en Loir-et-Cher En VTC

L’itinéraire Coeur de France à Vélo (V46) relie Tours à Montluçon, via Vierzon et Bourges. En Loir-et-Cher, il débute de Mennetou-sur-Cher à Chissay-en-Touraine en suivant le canal de Berry, puis le Cher offrant un parcours sécurisé et adapté aux familles. L’itinéraire est balisé dans les deux sens.

+33 2 54 32 05 10

The Coeur de France à Vélo route (V46) links Tours to Montluçon, via Vierzon and Bourges. In Loir-et-Cher, it starts at the gates of Chissay-en-Touraine and runs to Mennetou-sur-Cher, following the Cher and then the Canal de Berry, offering a safe, family-friendly route.

Die Route Coeur de France à Vélo (V46) führt von Tours über Vierzon und Bourges nach Montluçon. Im Loir-et-Cher beginnt sie vor den Toren von Chissay-en-Touraine und führt bis Mennetou-sur-Cher. Sie folgt dem Fluss Cher und dann dem Canal de Berry und bietet eine sichere und familienfreundliche Stre

Il percorso Coeur de France à Vélo (V46) collega Tours a Montluçon, passando per Vierzon e Bourges. Nel Loir-et-Cher, parte appena fuori Chissay-en-Touraine e arriva a Mennetou-sur-Cher lungo lo Cher e poi il Canal de Berry, offrendo un percorso sicuro e adatto alle famiglie.

La ruta Coeur de France à Vélo (V46) une Tours con Montluçon, pasando por Vierzon y Bourges. En Loir-et-Cher, comienza a las afueras de Chissay-en-Touraine y llega hasta Mennetou-sur-Cher siguiendo el Cher y luego el Canal de Berry.

