Col d’Ispeguy Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Col d’Ispeguy Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Col d’Ispeguy Vélo de route Difficile

Col d’Ispeguy 64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Belle élévation très régulière à 6 ou 7 % d’abord au-dessus de la vallée des Aldudes puis la route se fait plus intime en rentrant dans des beaux vallons cachés et en délivrant à leur sortie des épaulements aux très beaux paysages jusqu’au balcon final toujours à 7% menant à la frontière.

English : Col d’Ispeguy

Beautiful and very regular elevation at 6 or 7% above the Aldudes valley at first, then the road becomes more intimate as it enters beautiful hidden valleys and delivers at their exit shoulders with very beautiful landscapes up to the final balcony always at 7% leading to the border.

Deutsch : Col d’Ispeguy

Die Straße wird dann intimer, indem sie in schöne versteckte Täler eintritt und an ihrem Ausgang Schultern mit sehr schönen Landschaften liefert, bis zum letzten Balkon, der immer noch 7 % beträgt und zur Grenze führt.

Italiano :

Un’ascesa bella e molto regolare al 6 o 7% prima sopra la valle di Aldudes, poi il percorso diventa più intimo entrando in bellissime valli nascoste e man mano che le lascia, offre spalle con paesaggi molto belli fino alla balconata finale, sempre al 7%, che porta al confine.

Español : Col d’Ispeguy

Una hermosa y muy regular subida del 6 o 7% primero sobre el valle de Aldudes, luego la ruta se vuelve más íntima al entrar en hermosos valles escondidos y al salir de ellos, entrega los hombros con paisajes muy hermosos hasta el balcón final, todavía al 7%, que lleva a la frontera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine