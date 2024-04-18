Col du Gollet Les Belleville Savoie

Col du Gollet Les Belleville Savoie vendredi 1 août 2025.

Col du Gollet

Col du Gollet Le Novallay 73440 Les Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une belle randonnée pour les bons marcheurs (4h A/R), au départ du hameau du Novallay. Elle offre d’un côté, une jolie vue sur les Avanchers, Valmorel et la chaîne de la Lauzière et de l’autre une vue sur la vallée des Belleville.

+33 4 79 24 02 11

English : Col du Gollet

A fine hike for good walkers (4h return), starting from the hamlet of Novallay. On one side, it offers a lovely view of Les Avanchers, Valmorel and the Lauzière chain, and on the other, a view of the Belleville valley.

Deutsch :

Eine schöne Wanderung für gute Wanderer (4 Std. Hin- und Rückweg), die im Weiler Novallay beginnt. Sie bietet auf der einen Seite eine schöne Aussicht auf Les Avanchers, Valmorel und die Lauzière-Kette und auf der anderen Seite einen Blick auf das Belleville-Tal.

Italiano :

Una bella escursione per buoni camminatori (4 ore andata e ritorno), che parte dalla frazione di Novallay. Da un lato offre una bella vista su Les Avanchers, Valmorel e la catena della Lauzière, dall’altro sulla valle di Belleville.

Español :

Una buena excursión para buenos caminantes (4h ida y vuelta), que parte de la aldea de Novallay. Por un lado, ofrece una hermosa vista de Les Avanchers, Valmorel y la cordillera de Lauzière, y por el otro, del valle de Belleville.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme