Colayrac-Saint-Cirq, une balade au fil de Garonne Colayrac-Saint-Cirq Lot-et-Garonne
Colayrac-Saint-Cirq, une balade au fil de Garonne Colayrac-Saint-Cirq Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Colayrac-Saint-Cirq, une balade au fil de Garonne En VTT Facile
Colayrac-Saint-Cirq, une balade au fil de Garonne 47450 Colayrac-Saint-Cirq Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 9000.0 Tarif :
Ce circuit vous fera naviguer entre peupleraies, vergers de kiwis, poiriers et pommiers. Le chemin le halage qui longe paisiblement la rivière, vous ramènera au port aujourd’hui silencieux, offrant un point de vue apaisant sur dame Garonne, majestueuse et toujours présente.
Facile
+33 5 53 66 14 14
English : Colayrac-Saint-Cirq, une balade au fil de Garonne
This tour takes you through poplar groves, kiwi, pear and apple orchards. The towpath along the river takes you back to the silent port, offering a soothing view of the majestic, ever-present Garonne.
Deutsch : Colayrac-Saint-Cirq, une balade au fil de Garonne
Dieser Rundgang führt Sie durch Pappelwälder, Kiwi-, Birnen- und Apfelplantagen. Der Treidelpfad führt Sie entlang des Flusses zurück zum stillen Hafen, von dem aus Sie einen beruhigenden Blick auf die majestätische und immer präsente Garonne haben.
Italiano :
Il percorso si snoda attraverso pioppeti, kiwi, peri e meli. L’alzaia, che costeggia tranquillamente il fiume, vi riporterà al porto, ormai silenzioso, offrendo una vista rilassante sulla maestosa e sempre presente Garonna.
Español : Colayrac-Saint-Cirq, une balade au fil de Garonne
Esta ruta le llevará a través de alamedas, huertos de kiwis, perales y manzanos. El camino de sirga, que bordea tranquilamente el río, le llevará de vuelta al puerto, ahora silencioso, ofreciéndole una relajante vista del majestuoso y siempre presente Garona.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine