Combe Saint-Pierre Hiver Charquemont Doubs

Accueil Vélo Combe Saint-Pierre Hiver La Combe St Pierre 25140 Charquemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté

La Combe Saint Pierre: station de ski: 2 téléskis pour 3 pistes et un fil neige Pistes de fonds, luge. Patinoire synthétique en extérieur.

https://lacombesaintpierre.com/   +33 3 81 68 65 50

English : Combe Saint-Pierre Hiver

La Combe Saint Pierre: ski resort: 2 ski lifts for 3 runs and a snow line cross-country runs, tobogganing. Outdoor synthetic ice rink.

Deutsch : Combe Saint-Pierre Hiver

La Combe Saint Pierre: Skigebiet: 2 Skilifte für 3 Pisten und ein Schneekanal Langlaufloipen, Rodelbahn. Synthetische Eislaufbahn im Freien.

Italiano :

La Combe Saint Pierre: stazione sciistica: 2 skilift per 3 piste e una linea di neve piste di fondo, slittino. Pista di ghiaccio sintetico all’aperto.

Español :

La Combe Saint Pierre: estación de esquí: 2 remontes para 3 pistas y una línea de nieve pistas de fondo, trineo. Pista de hielo sintético al aire libre.

