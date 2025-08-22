Combe Saint-Pierre Hiver Charquemont Doubs
Combe Saint-Pierre Hiver
Accueil Vélo Combe Saint-Pierre Hiver La Combe St Pierre 25140 Charquemont Doubs Bourgogne-Franche-Comté
La Combe Saint Pierre: station de ski: 2 téléskis pour 3 pistes et un fil neige Pistes de fonds, luge. Patinoire synthétique en extérieur.
https://lacombesaintpierre.com/ +33 3 81 68 65 50
English : Combe Saint-Pierre Hiver
La Combe Saint Pierre: ski resort: 2 ski lifts for 3 runs and a snow line cross-country runs, tobogganing. Outdoor synthetic ice rink.
Deutsch : Combe Saint-Pierre Hiver
La Combe Saint Pierre: Skigebiet: 2 Skilifte für 3 Pisten und ein Schneekanal Langlaufloipen, Rodelbahn. Synthetische Eislaufbahn im Freien.
Italiano :
La Combe Saint Pierre: stazione sciistica: 2 skilift per 3 piste e una linea di neve piste di fondo, slittino. Pista di ghiaccio sintetico all’aperto.
Español :
La Combe Saint Pierre: estación de esquí: 2 remontes para 3 pistas y una línea de nieve pistas de fondo, trineo. Pista de hielo sintético al aire libre.
