Copains des Pyrénées Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Copains des Pyrénées Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Copains des Pyrénées A pieds Très facile

Copains des Pyrénées 64440 Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2700.0 Tarif :

Itinéraire qui vous fera découvrir différents milieux naturels de l’environnement montagnard. Ce parcours traverse la hétraie-sapinière, cette grande forêt pyrénéenne qui sert de refuge et de nourrice à la faune des Pyrénées.

Très facile

+33 5 59 05 12 60

English : Copains des Pyrénées

In the heart of the cirque of Gourette, escape by taking height

During the summer, this route is accessible by taking the Bezou cable car, the rest of the time, you must reach the Bezou by walking from the bottom of the resort.

Deutsch : Copains des Pyrénées

Im Herzen des Cirque de Gourette können Sie dem Alltag entfliehen, indem Sie sich in luftige Höhen begeben

Während des Sommers ist dieser Parcours mit der Bezou-Gondelbahn erreichbar. In der übrigen Zeit müssen Sie den Bezou vom unteren Teil des Ortes aus zu Fuß erreichen.

Italiano :

Questo percorso vi condurrà attraverso una varietà di ambienti naturali di montagna. Il percorso attraversa la brughiera-sapinière, la grande foresta pirenaica che funge da rifugio e vivaio per la fauna dei Pirenei.

Español : Copains des Pyrénées

En el corazón del circo de Gourette, aléjese de todo tomando altura

Durante el verano, esta ruta es accesible tomando el teleférico de Bezou, el resto del tiempo, hay que llegar a Bezou caminando desde la parte inferior de la estación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-05 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine