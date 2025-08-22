Courbiac, dans la vallée du Boudouyssou Courbiac Lot-et-Garonne

Courbiac, dans la vallée du Boudouyssou En VTT Difficulté moyenne

Courbiac, dans la vallée du Boudouyssou 47370 Courbiac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13500.0 Tarif :

Cette randonnée traverse les plaines de Toulouse, de Vidalot ou de Galaux. N’allez pas croire pour autant que le relief y est absent. Ces plaines sont en fait des zones de plateaux qui entourent l’étroite vallée du Boudouyssou où se niche le petit village de Courbiac.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Courbiac, dans la vallée du Boudouyssou

This hike crosses the plains of Toulouse, Vidalot or Galaux. Don’t think that the relief is absent. These plains are in fact plateaus surrounding the narrow valley of the Boudouyssou where the small village of Courbiac nestles.

Deutsch : Courbiac, dans la vallée du Boudouyssou

Diese Wanderung führt durch die Ebenen von Toulouse, Vidalot oder Galaux. Glauben Sie jedoch nicht, dass es hier kein Relief gibt. Diese Ebenen sind in Wirklichkeit Hochebenen, die das enge Tal des Boudouyssou umschließen, in dem das kleine Dorf Courbiac liegt.

Italiano :

Questa escursione attraversa le pianure di Tolosa, Vidalot o Galaux. Non pensate che il sollievo sia assente. Queste pianure sono in realtà zone di altopiani che circondano la stretta valle del Boudouyssou, dove si trova il piccolo villaggio di Courbiac.

Español : Courbiac, dans la vallée du Boudouyssou

Esta excursión atraviesa las llanuras de Toulouse, Vidalot o Galaux. No piense que el alivio está ausente. Estas llanuras son en realidad zonas de meseta que rodean el estrecho valle del Boudouyssou, donde se encuentra el pequeño pueblo de Courbiac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine