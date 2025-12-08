Crêt Monniot Arc-sous-Cicon Doubs
Crêt Monniot Arc-sous-Cicon Doubs vendredi 1 mai 2026.
Crêt Monniot A pieds Difficulté moyenne
Crêt Monniot Parking, Crêt Monniot, Arc-sous-Cicon 25520 Arc-sous-Cicon Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3390.0 Tarif :
Agréable circuit de découverte familial avec de splendides vues
depuis le sommet du Crêt Monniot à 1141 m d’altitude.
Difficulté moyenne
https://explore.doubs.fr/trek/1678
English :
Pleasant family discovery trail with splendid views
from the summit of Crêt Monniot at 1141 m altitude.
Deutsch :
Angenehme Familienentdeckungsreise mit herrlichen Aussichten
vom Gipfel des Crêt Monniot auf 1141 m Höhe.
Italiano :
Un piacevole percorso di scoperta per famiglie con una splendida vista
dalla cima del Crêt Monniot a 1141 m di altitudine.
Español :
Un agradable sendero de descubrimiento familiar con espléndidas vistas
desde la cima del Crêt Monniot a 1141 m de altitud.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data