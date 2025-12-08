Crêt Monniot Arc-sous-Cicon Doubs

Crêt Monniot A pieds Difficulté moyenne

Crêt Monniot Parking, Crêt Monniot, Arc-sous-Cicon 25520 Arc-sous-Cicon Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3390.0 Tarif :

Agréable circuit de découverte familial avec de splendides vues

depuis le sommet du Crêt Monniot à 1141 m d’altitude.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1678

English :

Pleasant family discovery trail with splendid views

from the summit of Crêt Monniot at 1141 m altitude.

Deutsch :

Angenehme Familienentdeckungsreise mit herrlichen Aussichten

vom Gipfel des Crêt Monniot auf 1141 m Höhe.

Italiano :

Un piacevole percorso di scoperta per famiglie con una splendida vista

dalla cima del Crêt Monniot a 1141 m di altitudine.

Español :

Un agradable sendero de descubrimiento familiar con espléndidas vistas

desde la cima del Crêt Monniot a 1141 m de altitud.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data