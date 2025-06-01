CUGES-LES-PINS Crête de la Sainte-Baume et Grand Vallon Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône

CUGES-LES-PINS Crête de la Sainte-Baume et Grand Vallon Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

CUGES-LES-PINS Crête de la Sainte-Baume et Grand Vallon

CUGES-LES-PINS Crête de la Sainte-Baume et Grand Vallon 13780 Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 390 Distance : 23620.0 Tarif :

Partez faire l’ascension de la Sainte-Baume jusqu’au magnifique belvédère du pic de Bertagne !

English :

Partez faire l’ascension de la Sainte-Baume jusqu’au magnifique belvédère du pic de Bertagne !

Deutsch :

Machen Sie sich auf den Weg, um die Sainte-Baume bis zum wunderschönen Aussichtspunkt Pic de Bertagne zu besteigen!

Italiano :

Salite sulla Sainte-Baume fino al magnifico belvedere del Pic de Bertagne!

Español :

Suba la Sainte-Baume hasta el magnífico mirador del Pic de Bertagne

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par Provence Tourisme / Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume