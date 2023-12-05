Le pic de Bertagne par le col de l`Ange Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône
Parking col de l'Ange 13780 Cuges-les-Pins Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
Durée : 450 Distance : 23200.0 Tarif :
Randonnée pour courageux.
http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/ +33 4 42 03 49 98
English :
A hike for the brave.
Deutsch :
Wanderung für Mutige.
Italiano :
Un’escursione per i più coraggiosi.
Español :
Una excursión para valientes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-12-05 par Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile