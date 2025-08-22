CYCLO -CIRCUIT DES 24 HEURES Le Mans Sarthe

CYCLO -CIRCUIT DES 24 HEURES

CYCLO -CIRCUIT DES 24 HEURES 72000 Le Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 37000.0 Tarif :

Le circuit des 24 Heures débute dans la cité Plantagenêt, cœur historique du Mans, et vous entraîne sur les traces de la course mythique des 24 Heures. Il vous emmène ensuite dans le Belinois pour rejoindre les bords de Sarthe

English :

The 24 Hours circuit starts in the Plantagenêt city, the historic heart of Le Mans, and takes you on the tracks of the mythical 24 Hours race. It then takes you to the Belinois to reach the banks of the Sarthe

Deutsch :

Der Rundkurs des 24 Heures beginnt in der Cité Plantagenêt, dem historischen Herzen von Le Mans, und führt Sie auf die Spuren des legendären 24-Stunden-Rennens. Anschließend führt er Sie durch Belinois bis zum Ufer der Sarthe

Italiano :

Il circuito 24 Ore parte dalla città Plantageneta, il cuore storico di Le Mans, e vi porta a fare un tour della leggendaria 24 Ore. Si attraversa poi la regione del Belinois per raggiungere le rive della Sarthe

Español :

El circuito de las 24 horas comienza en la ciudad de Plantagenet, el corazón histórico de Le Mans, y le lleva a recorrer la legendaria carrera de las 24 horas. A continuación, atraviesa el Belinois para llegar a las orillas del Sarthe

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par eSPRIT Pays de la Loire