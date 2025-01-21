Cyclo Potasse d’Alsace Saint-Amarin Haut-Rhin

Cyclo Potasse d’Alsace Saint-Amarin Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Cyclo Potasse d’Alsace 81 rue Charles de Gaulle 68550 Saint-Amarin Haut-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 39590.0 Tarif :

Découvrez ce parcours de VTT de 39,6 km à proximité de Cernay. Ce parcours emprunte 37 km de routes. Il présente une ascension cumulée de plus de 170m.

http://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/ +33 3 89 82 13 90

English :

Discover this 39.6 km mountain bike course near Cernay. The route covers 37 km of roads. It has a cumulative climb of over 170m.

Deutsch :

Entdecken Sie diese 39,6 km lange Mountainbike-Strecke in der Nähe von Cernay. Die Strecke führt über 37 km Straßen. Sie weist einen kumulierten Anstieg von mehr als 170 m auf.

Italiano :

Scoprite questo percorso per mountain bike di 39,6 km vicino a Cernay. Il percorso copre 37 km di strade. Ha una salita cumulativa di oltre 170 metri.

Español :

Descubra esta ruta en bicicleta de montaña de 39,6 km cerca de Cernay. La ruta recorre 37 km de caminos. Tiene un desnivel acumulado de más de 170 m.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-21 par Système d’informations touristique Alsace