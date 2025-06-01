Dans la forêt lointaine de Châteauneuf Châteauneuf-Val-de-Bargis Nièvre

Dans la forêt lointaine de Châteauneuf Châteauneuf-Val-de-Bargis Nièvre vendredi 1 août 2025.

Dans la forêt lointaine de Châteauneuf A pieds Difficulté moyenne

Dans la forêt lointaine de Châteauneuf 58350 Châteauneuf-Val-de-Bargis Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

Au départ du village, lieu de passage des pèlerins en route pour Saint Jacques de Compostelle, enfoncez-vous dans la mystérieuse forêt de Bellary. Vos pas vous mèneront de l’ancienne motte castrale jusqu’au lieu dit du Mont où se cache une sympathique ferme auberge. En repartant, ne manquez pas d’aller admirer à quelques kilomètres de là le portail de l’ancienne Chatreuse de Bellary qui date de 1788.

Difficulté moyenne

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

English :

Starting out from the village, which was a stopping-off point for pilgrims on their way to Santiago de Compostela, head off into the mysterious Bellary forest. Your footsteps will take you from the ancient motte castrale to the place known as du Mont, where you’ll find a charming farm inn. On your way back, don’t miss the gateway to the former Chatreuse de Bellary dating from 1788.

Deutsch :

Vom Dorf aus, das von Pilgern auf dem Weg nach Santiago de Compostela durchquert wurde, können Sie in den geheimnisvollen Wald von Bellary vordringen. Ihre Schritte führen Sie von der alten Motte bis zum Ort Le Mont, wo sich eine sympathische Ferme Auberge verbirgt. Auf dem Rückweg sollten Sie es nicht versäumen, ein paar Kilometer weiter das Portal der ehemaligen Chatreuse de Bellary aus dem Jahr 1788 zu bewundern.

Italiano :

Partendo dal villaggio, punto di sosta dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela, ci si addentra nella misteriosa foresta di Bellary. I vostri passi vi porteranno dall’antica motte castrale alla località detta Le Mont, dove troverete un’accogliente fattoria. Al ritorno, non dimenticate di ammirare la porta dell’antica Chatreuse de Bellary, risalente al 1788, a pochi chilometri di distanza.

Español :

Saliendo del pueblo, punto de parada de los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela, adéntrate en el misterioso bosque de Bellary. Sus pasos le llevarán desde la antigua motte castrale hasta el lugar conocido como Le Mont, donde encontrará una acogedora granja posada. De regreso, no deje de admirar la puerta de la antigua Chatreuse de Bellary, de 1788, situada a pocos kilómetros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data