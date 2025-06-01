De Bedous à Borce Bedous Pyrénées-Atlantiques

De Bedous à Borce Bedous Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

De Bedous à Borce A pieds Difficile

Fédération Française de Randonnée De Bedous à Borce 64490 Bedous Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

En raison des dégâts causés par les intempéries de septembre, le tronçon au-delà s’est fortement détérioré. Pour votre sécurité, il est vivement recommandé d’emprunter le bus (ligne 550) à partir du « Pont de Lescun Accous » jusqu’à « Etsaut Village ».

English : De Bedous à Borce

Most of this section of the route runs alongside the Gave d’Aspe river and through numerous wooded areas, bringing peace and coolness. Beware, however, of trucks on the RN 134, an international road, which you’ll have to use on several short sections.

Deutsch : De Bedous à Borce

Aufgrund der starken Regenfälle der letzten Tage (September 2024) sind die Fernwanderwege GR10 und GR653 im oberen Aspe-Tal gesperrt, bis sie von den Dienststellen des Departements überprüft wurden. Bitte beachten Sie diese Sperrungen.

Italiano :

A causa dei danni causati dal maltempo di settembre, il tratto successivo si è gravemente deteriorato. Per la vostra sicurezza, vi consigliamo di prendere l’autobus (linea 550) da « Pont de Lescun Accous » a « Etsaut Village ».

Español : De Bedous à Borce

La mayor parte de este tramo discurre junto al Gave d’Aspe y a través de numerosas zonas boscosas, lo que proporciona un ambiente tranquilo y fresco. Sin embargo, tenga cuidado con los camiones de la RN 134, una ruta internacional, que tendrá que utilizar en varios tramos cortos.

