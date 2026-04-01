Atelier de percussions corporelles Bibliothèque de Bedous Bedous
Atelier de percussions corporelles Bibliothèque de Bedous Bedous samedi 18 avril 2026.
Bedous
Atelier de percussions corporelles
Bibliothèque de Bedous 1 place François Sarraillé Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Cet atelier organisé par l’Ecole de Musique Intercommunale du Haut Béarn (EMIHB) propose de découvrir la musique à travers le corps-instrument. Les participants explorent des traditions du monde (saman indonésien, gumboots sud-africain, palmas flamenco, juba dance afro-américaine) et développent rythme, coordination et écoute collective. Ils apprennent et inventent des formules rythmiques, utilisent différentes parties du corps pour créer des motifs, et réalisent de courtes compositions pouvant également accompagner des chansons.
Tout public. .
Bibliothèque de Bedous 1 place François Sarraillé Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 16 18
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English : Atelier de percussions corporelles
L’événement Atelier de percussions corporelles Bedous a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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