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Les racontines Bibliothèque de Bedous Bedous

Les racontines Bibliothèque de Bedous Bedous

Les racontines Bibliothèque de Bedous Bedous mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque de Bedous

Adresse : 1 place François Sarraillé

Ville : 64490 Bedous

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bedous

Les racontines

Bibliothèque de Bedous 1 place François Sarraillé Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-03

Séances de lectures pour la jeunesse. A 10h30 pour les plus petits, à partir de 11h pour les plus grands.   .

Bibliothèque de Bedous 1 place François Sarraillé Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 16 18 

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English :

L’événement Les racontines Bedous a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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