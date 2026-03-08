Randonnée sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous

Randonnée sur les traces de la faune sauvage

Office de tourisme de Bedous 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cette sortie accessible à tous vous emmène sur les sentiers à la découverte des animaux sauvages qui peuplent nos forêts et montagnes. Au printemps, la balade se fait à pied. Facile et sans difficulté technique, elle est adaptée à un public familial ou débutant. Nous apprendrons à repérer les nombreux indices de présence laissés par les animaux chevreuils, sangliers, renards… Traces au sol, restes de repas, marquages autant de signes révélant la vie sauvage. Avec un peu de chance et de patience, vous pourrez peut-être observer des isards sur les pentes et les rochers. Levez aussi les yeux le printemps est une période privilégiée pour l’observation des rapaces, comme les vautours fauves, le percnoptère d’Égypte de retour de migration ou encore les milans. L’accompagnateur en montagne vous expliquera comment la faune s’adapte au changement de saison. .

Office de tourisme de Bedous 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

