Bedous

Journées européennes de l’archéologie Sites funéraires au col de Saoubathou

Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Rando patrimoniale proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises avec Gérard Blasco.

Parking entrée nord de Bedous pour co-voiturage.

Le col de Saoubathou recèle d’extraordinaires vestiges funéraires. Aucune coulée de roches sur ce replat, c’est dire que les tonnes de pierres formant l’imposant tumulus dolménique, elliptique, 18 m de long pour 12 de large et un mètre environ de hauteur, ont été montées une à une ! Le dolmen a été détruit et remplacé par une cabane beaucoup plus récente mais en ruine aujourd’hui. Le bloc de poudingue, vestige de ce qui était la table recouvrant la sépulture, réduit à présent à de modestes dimensions 1 m x 0,50x 0,50 m, interroge quant aux difficultés de son acheminement. .

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr

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English : Journées européennes de l’archéologie Sites funéraires au col de Saoubathou

L’événement Journées européennes de l’archéologie Sites funéraires au col de Saoubathou Bedous a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn