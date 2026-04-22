Journées européennes de l’archéologie Sites funéraires au col de Saoubathou Bedous
Journées européennes de l’archéologie Sites funéraires au col de Saoubathou Bedous dimanche 14 juin 2026.
Bedous
Journées européennes de l’archéologie Sites funéraires au col de Saoubathou
Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Rando patrimoniale proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises avec Gérard Blasco.
Parking entrée nord de Bedous pour co-voiturage.
Le col de Saoubathou recèle d’extraordinaires vestiges funéraires. Aucune coulée de roches sur ce replat, c’est dire que les tonnes de pierres formant l’imposant tumulus dolménique, elliptique, 18 m de long pour 12 de large et un mètre environ de hauteur, ont été montées une à une ! Le dolmen a été détruit et remplacé par une cabane beaucoup plus récente mais en ruine aujourd’hui. Le bloc de poudingue, vestige de ce qui était la table recouvrant la sépulture, réduit à présent à de modestes dimensions 1 m x 0,50x 0,50 m, interroge quant aux difficultés de son acheminement. .
Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr
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English : Journées européennes de l’archéologie Sites funéraires au col de Saoubathou
L’événement Journées européennes de l’archéologie Sites funéraires au col de Saoubathou Bedous a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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