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Trail Montan’Aspe Bedous

Trail Montan’Aspe Bedous

Trail Montan’Aspe Bedous samedi 6 juin 2026.

Adresse : Place François Sarraillé

Ville : 64490 Bedous

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-06T04:30:00

Fin : 2026-06-06T23:59:00

Heure de début : 04:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bedous

Trail Montan’Aspe

Place François Sarraillé Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 04:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :
2026-06-06

Pour la 15ème édition du Trail Montan’Aspe, une nouvelle course s’ajoute, le 100k’Aspe ! Le premier ultra trail de la vallée qui passera par l’Ourdinse, Aydius, le vallon de Bedous, le cirque de Lescun… soit 108 km et 7 170 m D+.
Programme du second jour
– 4h30-5h15 retrait des dossards (Raid aspois)
– 5h contrôles des sacs (Raid aspois)
– 5h-6h30 retrait des dossards (Défi de l’Ourdinse)
– 5h30 départ du Raid Aspois (60km 4 096 D+)
– 6h30 contrôle des sacs (Défi de l’Ourdinse)
– 6h30-7h45 retrait des dossards (Rando)
– 7h départ du Défi de l’Ourdinse (37km 2 700D+) et de la Course de Soudious (9km 322D+) ouverte au aux Joëlettes
– 8h départ de la Rando (14.8km 959 D+)
– 8h-9h45 retrait des dossards (Ronde de Bergout)
– 8h30-10h retrait des dossards (Course de Soudious)
– 10h15 départ de la Ronde de Bergout (16km 998D+) ouverte aux Joëlettes   .

Place François Sarraillé Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 87 68 00  montanaspe@gmail.com

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English : Trail Montan’Aspe

L’événement Trail Montan’Aspe Bedous a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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