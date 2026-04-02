Bedous

Trail Montan’Aspe

Place François Sarraillé Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 04:30:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour la 15ème édition du Trail Montan’Aspe, une nouvelle course s’ajoute, le 100k’Aspe ! Le premier ultra trail de la vallée qui passera par l’Ourdinse, Aydius, le vallon de Bedous, le cirque de Lescun… soit 108 km et 7 170 m D+.

Programme du second jour

– 4h30-5h15 retrait des dossards (Raid aspois)

– 5h contrôles des sacs (Raid aspois)

– 5h-6h30 retrait des dossards (Défi de l’Ourdinse)

– 5h30 départ du Raid Aspois (60km 4 096 D+)

– 6h30 contrôle des sacs (Défi de l’Ourdinse)

– 6h30-7h45 retrait des dossards (Rando)

– 7h départ du Défi de l’Ourdinse (37km 2 700D+) et de la Course de Soudious (9km 322D+) ouverte au aux Joëlettes

– 8h départ de la Rando (14.8km 959 D+)

– 8h-9h45 retrait des dossards (Ronde de Bergout)

– 8h30-10h retrait des dossards (Course de Soudious)

– 10h15 départ de la Ronde de Bergout (16km 998D+) ouverte aux Joëlettes .

Place François Sarraillé Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 87 68 00 montanaspe@gmail.com

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English : Trail Montan’Aspe

L’événement Trail Montan’Aspe Bedous a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn