Trail Montan’Aspe Bedous
Trail Montan’Aspe Bedous samedi 6 juin 2026.
Bedous
Trail Montan’Aspe
Place François Sarraillé Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 04:30:00
fin : 2026-06-06 23:59:00
Date(s) :
2026-06-06
Pour la 15ème édition du Trail Montan’Aspe, une nouvelle course s’ajoute, le 100k’Aspe ! Le premier ultra trail de la vallée qui passera par l’Ourdinse, Aydius, le vallon de Bedous, le cirque de Lescun… soit 108 km et 7 170 m D+.
Programme du second jour
– 4h30-5h15 retrait des dossards (Raid aspois)
– 5h contrôles des sacs (Raid aspois)
– 5h-6h30 retrait des dossards (Défi de l’Ourdinse)
– 5h30 départ du Raid Aspois (60km 4 096 D+)
– 6h30 contrôle des sacs (Défi de l’Ourdinse)
– 6h30-7h45 retrait des dossards (Rando)
– 7h départ du Défi de l’Ourdinse (37km 2 700D+) et de la Course de Soudious (9km 322D+) ouverte au aux Joëlettes
– 8h départ de la Rando (14.8km 959 D+)
– 8h-9h45 retrait des dossards (Ronde de Bergout)
– 8h30-10h retrait des dossards (Course de Soudious)
– 10h15 départ de la Ronde de Bergout (16km 998D+) ouverte aux Joëlettes .
Place François Sarraillé Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 87 68 00 montanaspe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail Montan’Aspe
L’événement Trail Montan’Aspe Bedous a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Bedous (Pyrénées-Atlantiques)
- Randonnée sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous 9 avril 2026
- Randonnée sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous 14 avril 2026
- Randonnée sur les traces de la faune sauvage Office de tourisme de Bedous Bedous 26 avril 2026
- La Passem 2026 Bedous 30 avril 2026
- N°11 Aspe Tour du Vallon de Bedous en écomobilité Bedous Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026