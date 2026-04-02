Trail Montan’Aspe Bedous
Trail Montan’Aspe Bedous vendredi 5 juin 2026.
Bedous
Trail Montan’Aspe
Place François Sarraillé Bedous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 23:59:00
Date(s) :
2026-06-05
Pour la 15ème édition du Trail Montan’Aspe, une nouvelle course s’ajoute, le 100k’Aspe ! Le premier ultra trail de la vallée qui passera par l’Ourdinse, Aydius, le vallon de Bedous, le cirque de Lescun… soit 108 km et 7 170 m D+.
Programme du premier jour
– 17h-21h retrait des dossards (toutes courses sous la halle de Bedous)
– 20h15 contrôles des sacs (coureurs de l’ultra)
– 21h départ du 100k Aspe .
Place François Sarraillé Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 87 68 00 montanaspe@gmail.com
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English : Trail Montan’Aspe
L’événement Trail Montan’Aspe Bedous a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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