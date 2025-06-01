De Bergerac à Rocamadour Etape 8 Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

De Bergerac à Rocamadour Etape 8 24250 Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Pour cette 8ème étape de Bergerac à Rocamadour, plus en amont de la Dordogne, vous passerez devant l’église de Cenac, ancien prieuré construit en 1090,où vous admirerez les châpiteaux et modillons sculptés.

Domme est à deux pas, au sommet d’un éperon rocheux qui surplombe la Dordogne.

+33 5 53 82 85 79

English : De Bergerac à Rocamadour Etape 8

For this 8th stage from Bergerac to Rocamadour, further upstream on the Dordogne, you will pass in front of the church of Cenac, a former priory built in 1090, where you will admire the carved châpiteaux and modillions.

Domme is just a stone’s throw away, at the top of a rocky spur overlooking the Dordogne.

Deutsch : De Bergerac à Rocamadour Etape 8

Auf dieser 8. Etappe von Bergerac nach Rocamadour, weiter flussaufwärts an der Dordogne, kommen Sie an der Kirche von Cenac vorbei, einem ehemaligen Priorat aus dem Jahr 1090, wo Sie die geschnitzten Dachstühle und Modillons bewundern können.

Domme ist nur einen Katzensprung entfernt und liegt auf einem Felsvorsprung über der Dordogne.

Italiano :

In questa ottava tappa da Bergerac a Rocamadour, risalendo la Dordogna, passerete davanti alla chiesa di Cenac, un antico priorato costruito nel 1090, dove potrete ammirare le nicchie e i modiglioni scolpiti.

Domme si trova a pochi passi, in cima a uno sperone roccioso che domina la Dordogna.

Español : De Bergerac à Rocamadour Etape 8

En esta 8ª etapa de Bergerac a Rocamadour, más arriba en la Dordoña, pasará por la iglesia de Cenac, un antiguo priorato construido en 1090, donde podrá admirar las hornacinas y modillones esculpidos.

Domme se encuentra a poca distancia, en la cima de un espolón rocoso que domina la Dordoña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine