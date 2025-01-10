Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne vendredi 1 août 2025.

Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud A pieds Facile

Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud 24250 Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 2500.0 Tarif :

Balade depuis les bords de la Dordogne jusqu’au point de vue de la croix de la mission en traversant le village de Castelnaud dominé par son château.

Facile

http://www.sarlat-tourisme.com/ +33 5 53 31 45 45

English : Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud

Stroll from the banks of the Dordogne to the viewpoint of the mission cross, crossing the village of Castelnaud dominated by its castle.

Deutsch : Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud

Wanderung vom Ufer der Dordogne bis zum Aussichtspunkt des Missionskreuzes. Dabei durchqueren Sie das Dorf Castelnaud, das von seinem Schloss dominiert wird.

Italiano :

Passeggiata dalle rive della Dordogna al belvedere della Croce della Missione, attraverso il villaggio di Castelnaud dominato dal suo castello.

Español : Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud

Camine desde las orillas de la Dordoña hasta el mirador de la Cruz de la Misión a través del pueblo de Castelnaud dominado por su castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine