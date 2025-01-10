Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne
Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud Castelnaud-la-Chapelle Dordogne vendredi 1 août 2025.
Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud A pieds Facile
Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud 24250 Castelnaud-la-Chapelle Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 2500.0 Tarif :
Balade depuis les bords de la Dordogne jusqu’au point de vue de la croix de la mission en traversant le village de Castelnaud dominé par son château.
Facile
http://www.sarlat-tourisme.com/ +33 5 53 31 45 45
English : Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud
Stroll from the banks of the Dordogne to the viewpoint of the mission cross, crossing the village of Castelnaud dominated by its castle.
Deutsch : Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud
Wanderung vom Ufer der Dordogne bis zum Aussichtspunkt des Missionskreuzes. Dabei durchqueren Sie das Dorf Castelnaud, das von seinem Schloss dominiert wird.
Italiano :
Passeggiata dalle rive della Dordogna al belvedere della Croce della Missione, attraverso il villaggio di Castelnaud dominato dal suo castello.
Español : Point de vue sur la Dordogne , Croix de la mission à Castelnaud
Camine desde las orillas de la Dordoña hasta el mirador de la Cruz de la Misión a través del pueblo de Castelnaud dominado por su castillo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine