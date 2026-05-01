De Boulay-Moselle à Volmerange-lès-Boulay Boulay-Moselle Moselle vendredi 1 mai 2026.

De Boulay-Moselle à Volmerange-lès-Boulay Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR De Boulay-Moselle à Volmerange-lès-Boulay Ruelle des Remparts 57220 Boulay-Moselle Moselle Grand Est

Durée : 360 Distance : 23300.0 Tarif :

Partez à la découverte d’une partie du territoire de la Houve et du Pays Boulageois le long d’une itinérance de 23,3 km reliant Boulay-Moselle à Volmerange-lès-Boulay.

Difficulté moyenne

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English :

Discover part of the Houve and Boulage area along a 23.3 km itinerary linking Boulay-Moselle to Volmerange-lès-Boulay.

Deutsch :

Entdecken Sie einen Teil des Gebiets von La Houve und des Pays Boulageois auf einer 23,3 km langen Strecke zwischen Boulay-Moselle und Volmerange-lès-Boulay.

Italiano :

Scoprite parte della zona di Houve e Boulage lungo un percorso di 23,3 km che collega Boulay-Moselle a Volmerange-lès-Boulay.

Español :

Descubra parte de la región de Houve y Boulage a lo largo de una ruta de 23,3 km que une Boulay-Moselle con Volmerange-lès-Boulay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-04-30 par Système d’information touristique Lorrain