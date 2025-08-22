De la Chevalerie au château de Champchevrier Cléré-les-Pins Indre-et-Loire

De la Chevalerie au château de Champchevrier A pieds

De la Chevalerie au château de Champchevrier 37340 Cléré-les-Pins Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 195 Distance : 13000.0 Tarif :

Vastes et variés, les chemins pédestres de Cléré-les- Pins s’ouvrent aux amoureux de la nature, de l’histoire et du patrimoine. Au cœur d’un site joliment boisé, cette randonnée vous amènera devant le château de

Champchevrier qui fut particulièrement apprécié par Louis XIII.

English : From Chivalry to Champchevrier Castle

Cléré-les-Pins offers a wide variety of hiking trails for nature, history and heritage lovers. In the heart of a beautifully wooded area, this hike will take you past the Château de

Champchevrier castle, a favorite of Louis XIII.

Deutsch : Von der Ritterlichkeit zum Schloss Champchevrier

Die weitläufigen und abwechslungsreichen Wanderwege von Cléré-les-Pins sind für Natur-, Geschichts- und Kulturerbe-Liebhaber geeignet. Inmitten einer schön bewaldeten Landschaft führt Sie diese Wanderung vorbei am Schloss von Champcheptembre

Champchevrier, das von Ludwig XIII. besonders geschätzt w

Italiano :

Cléré-les-Pins offre un’ampia varietà di sentieri per gli amanti della natura, della storia e del patrimonio. Nel cuore di un’area splendidamente boscosa, questa passeggiata passa davanti al Castello di Champchevrier

Castello di Champchevrier, uno dei preferiti di Luigi XIII.

Español : De la caballería al castillo de Champchevrier

Cléré-les-Pins cuenta con una gran variedad de senderos para los amantes de la naturaleza, la historia y el patrimonio. En el corazón de una hermosa zona boscosa, este paseo le llevará junto al Castillo de Champchevrier

Castillo de Champchevrier, uno de los favoritos de Luis XIII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-14 par SIT Centre-Val de Loire