De la Dolce Via au plateau de Vernoux Les Ollières-sur-Eyrieux Ardèche

De la Dolce Via au plateau de Vernoux La Chapelle 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Vallée de l’Eyrieux, voie douce « Dolce Via », vallée de la Dunière, plateau de Vernoux, village médiéval de Chalencon… offrez-vous une échappée belle en Centre Ardèche ! Magnifiques paysages, vues panoramiques et haltes gourmandes vont vous émerveiller !

English : From the Dolce Via to the Vernoux plateau

The Eyrieux valley, the “Dolce Via” soft path, the Dunière valley, the Vernoux plateau, the medieval village of Chalencon…: treat yourself to a beautiful escape in the Centre Ardèche! Magnificent landscapes, panoramic views and gourmet stops are sure to fill you with wonder!

Deutsch :

Das Tal des Eyrieux, der sanfte Weg « Dolce Via », das Tal der Dunière, das Plateau von Vernoux, das mittelalterliche Dorf Chalencon? gönnen Sie sich eine Auszeit im Zentrum der Ardèche! Wunderschöne Landschaften, Panoramablicke und kulinarische Einkehrmöglichkeiten werden Sie begeistern!

Italiano :

La valle dell’Eyrieux, la « Dolce Via », la valle della Dunière, l’altopiano di Vernoux, il borgo medievale di Chalencon? concedetevi una bella fuga nel Centre Ardèche! Paesaggi magnifici, viste panoramiche e soste gastronomiche vi stupiranno!

Español :

El valle de Eyrieux, la « Dolce Via », el valle de Dunière, la meseta de Vernoux, el pueblo medieval de Chalencon? regálese una hermosa escapada por el Centro de Ardèche ¡Magníficos paisajes, vistas panorámicas y paradas gastronómicas le sorprenderán!

