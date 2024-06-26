De la Payre à Saint-Vincent-de-Barrès Saint-Lager-Bressac Ardèche

De la Payre à Saint-Vincent-de-Barrès La Civelle 07210 Saint-Lager-Bressac Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis la voie douce de la Payre, rejoignez Saint-Vincent-de-Barrès. Avec ses tours rondes, remparts, portes fortifiées, ruelles étroites et sinueuses…c’est faire un bond dans le temps de plusieurs siècles pour remonter à l’époque médiévale.

English : From La Payre to Saint-Vincent-de-Barres

This family circuit takes you, after a little effort, to the magnificient medieval village of Saint-Vincent-de-Barrès, labeled village of character of Ardèche and small city of character .

Deutsch :

Von dem sanften Weg der Payre aus gelangen Sie nach Saint-Vincent-de-Barrès. Mit seinen runden Türmen, Stadtmauern, befestigten Toren, engen und verwinkelten Gassen…ist es ein Zeitsprung von mehreren Jahrhunderten zurück ins Mittelalter.

Italiano :

Dal morbido sentiero della Payre, raggiungere Saint-Vincent-de-Barrès. Con le sue torri rotonde, i bastioni, le porte fortificate, le strade strette e tortuose… è come fare un salto indietro nel tempo di diversi secoli, nel periodo medievale.

Español :

Desde el suave sendero del Payre, llegue a Saint-Vincent-de-Barrès. Con sus torres redondas, murallas, puertas fortificadas, calles estrechas y sinuosas… es como retroceder varios siglos en el tiempo hasta la época medieval.

