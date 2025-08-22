De la Vienne à la Gartempe Angles-sur-l’Anglin Vienne
De la Vienne à la Gartempe Angles-sur-l’Anglin Vienne vendredi 1 mai 2026.
De la Vienne à la Gartempe Vélo de route Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR De la Vienne à la Gartempe 86260 Angles-sur-l’Anglin Vienne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 76800.0 Tarif :
Difficulté moyenne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : De la Vienne à la Gartempe
Deutsch : De la Vienne à la Gartempe
Italiano :
Español : De la Vienne à la Gartempe
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine