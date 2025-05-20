De pierres et d’eau Puyjourdes Lot

De pierres et d’eau Puyjourdes Lot vendredi 1 août 2025.

De pierres et d’eau

De pierres et d’eau 46260 Puyjourdes Lot Occitanie

Durée : Distance : 12.6 Tarif :

Une randonnée qui sera l’occasion de découvrir une vallée sèche et le gouffre de l’Oule.

Le paysage du Causse est le résultat de mil- lions d’années de rencontre entre la pierre et l’eau et de quelques millénaires de présence de l’homme. L’eau sculpte le calcaire mais aussi le fissure, rend le sol perméable et donc sec. Elle dessine un réseau, entre sur- face et souterrain, de cours d’eau, de pertes, de résurgences, de sources et de gouffres, comme celui de l’Oule. L’Homme organise sa présence d’après cette architecture naturelle. Au long de cette randonnée, c’est toute la richesse de cette histoire entre pierre, eau, plantes et hommes qui est à découvrir.

English : De pierres et d’eau

A ramble which will give you the chance to explore a dry valley and the the Oule Chasm. The Causses du Quercy landscape was fashioned by the action of water on stone. This is apparent as you follow this trail and when you see the Oule Chasm, which you come to after following an up-and-down path. The landscape around you is of the karstic type water is scarce on the surface and abundant in the depths. Chasms are characteristic of this type of landscape, as are cliffs, dry pastures and resurgent streams. The Oule chasm, just like its neighbours, was hollowed out by rainwater.

Deutsch :

Bei dieser Wanderung werden Sie ein Trockental und den Abgrund von Oule entdecken.

Die Landschaft des Causse ist das Ergebnis von Jahrtausenden des Zusammentreffens von Stein und Wasser und von einigen Jahrtausenden der menschlichen Präsenz. Das Wasser formt den Kalkstein, reißt ihn aber auch auf, macht den Boden durchlässig und damit trocken. Es bildet ein Netz aus Wasserläufen, Verlusten, Quellen und Abgründen wie dem von L’Oule, das zwischen der Oberfläche und dem Untergrund verläuft. Der Mensch richtet seine Präsenz nach dieser natürlichen Architektur aus. Auf dieser Wanderung können Sie den ganzen Reichtum dieser Geschichte zwischen Stein, Wasser, Pflanzen und Menschen entdecken.

Italiano :

Un’escursione che vi permetterà di scoprire una valle secca e la voragine di Oule.

Il paesaggio del Causse è il risultato di milioni di anni di incontro tra pietra e acqua e di diversi millenni di presenza umana. L’acqua scolpisce il calcare ma lo spacca anche, rendendo il terreno permeabile e quindi asciutto. Crea una rete, tra superficie e sottosuolo, di corsi d’acqua, perdite, risorgive, sorgenti e voragini, come quella dell’Oule. L’uomo ha organizzato la sua presenza secondo questa architettura naturale. Durante questa passeggiata, scoprirete la ricchezza di questa storia tra pietra, acqua, piante e uomini.

Español :

Una caminata que le dará la oportunidad de descubrir un valle seco y la sima de Oule.

El paisaje del Causse es el resultado de millones de años de encuentro entre la piedra y el agua y de varios milenios de presencia humana. El agua esculpe la piedra caliza, pero también la agrieta, hace que el suelo sea permeable y, por tanto, que se seque. Crea una red, entre la superficie y el subsuelo, de cursos de agua, pérdidas, resurgimientos, manantiales y simas, como la del Oule. El hombre ha organizado su presencia según esta arquitectura natural. A lo largo de este paseo, descubrirá la riqueza de esta historia entre la piedra, el agua, las plantas y los hombres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)