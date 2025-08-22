De Rousset à Tallard sur la Durance sauvage Espinasses Hautes-Alpes

De Rousset à Tallard sur la Durance sauvage

De Rousset à Tallard sur la Durance sauvage 05190 Espinasses Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Envie d’une descente en canoë sur la Durance sauvage ? De Rousset à Tallard, quatre aires de départs et plusieurs tronçons aux sensations variées sont à découvrir, selon votre niveau.

English : From Rousset to Tallard on the wild Durance

Fancy a canoeing trip on the wild Durance? From Rousset to Tallard, four departure areas and several sections with varying sensations are to be discovered, according to your level.

Deutsch :

Haben Sie Lust auf eine Kanufahrt auf der wilden Durance? Von Rousset bis Tallard gibt es vier Abfahrtsstellen und mehrere Abschnitte mit unterschiedlichen Sensationen, die Sie je nach Ihrem Niveau entdecken können.

Italiano :

Volete fare una gita in canoa sulla selvaggia Durance? Da Rousset a Tallard, quattro aree di partenza e diversi tratti con sensazioni diverse sono da scoprire, a seconda del livello.

Español :

¿Le apetece una excursión en canoa por el salvaje Durance? De Rousset a Tallard, se pueden descubrir cuatro zonas de salida y varios tramos con sensaciones variadas, según su nivel.

