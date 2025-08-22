De silhouettes en silhouettes Balade des carriers à pied Saint-Restitut Drôme

De silhouettes en silhouettes Balade des carriers à pied

Ancienne carrière de Saint Restitut, D218 26130 Saint-Restitut Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette balade vous emmènera sur les hauteurs de Saint-Restitut à la découverte des anciennes carrières qui ont fait la renommée des lieux. Vous profiterez également de points de vue exceptionnels !

+33 4 75 04 07 98

English : De silhouettes en silhouettes Balade des carriers

This walk will take you to the heights of Saint-Restitut to discover the old quarries that made the area famous. You’ll also enjoy some exceptional views!

Deutsch : De silhouettes en silhouettes Balade des carriers

Diese Wanderung führt Sie auf die Anhöhen von Saint-Restitut, um die alten Steinbrüche zu entdecken, die den Ort berühmt gemacht haben. Sie werden außerdem von außergewöhnlichen Aussichtspunkten profitieren!

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà sulle alture di Saint-Restitut per scoprire le antiche cave che hanno reso famoso il luogo. Potrete inoltre godere di una vista eccezionale!

Español : De silhouettes en silhouettes Balade des carriers

Este paseo le llevará a las alturas de Saint-Restitut para descubrir las antiguas canteras que dieron fama al lugar. También disfrutará de unas vistas excepcionales

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme