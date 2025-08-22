De Teyssieu à Estal Teyssieu Lot

De Teyssieu à Estal

De Teyssieu à Estal 46190 Teyssieu Lot Occitanie

Durée : 270 Distance : 14300.0 Tarif :

Au départ de Teyssieu, dominé par sa tour féodale, ce circuit vers Estal et son église empreinte, au retour, un chemin de crête offrant de vastes points de vue sur la vallée de la Cère.

Dernier vestige d’un château bâti en 1232, la tour féodale de Teyssieu avait résisté à toutes les guerres mais faillit succomber à une décision administrative

English :

From Teyssieu, dominated by its feudal tower, this circuit leads to Estal and its church. On the way back, it follows a path of creations offering vast views over the Ce?re valley.

The last vestige of a castle built in 1232, the Teyssieu feudal tower had withstood all wars, but nearly succumbed to an administrative decision

Deutsch :

Von Teyssieu aus, das von seinem Fedalturm überragt wird, führt dieser Rundweg nach Estal und seiner Kirche, die auf dem Rückweg einen Kreideweg mit weiten Ausblicken über das Tal der Ce?re bietet.

Der Fe?dalturm von Teyssieu ist das letzte Überbleibsel einer 1232 erbauten Burg und hatte alle Kriege überstanden, wäre aber beinahe einer Verwaltungsentscheidung zum Opfer gefallen

Italiano :

Da Teyssieu, dominata dalla sua torre feudale, si ritorna a Estal e alla sua chiesa lungo un sentiero che offre ampie vedute sulla valle del Ce?re.

Ultima vestigia di un castello costruito nel 1232, la torre feudale di Teyssieu ha resistito a tutte le guerre ma ha rischiato di soccombere per una decisione amministrativa

Español :

Desde Teyssieu, dominada por su torre feudal, esta ruta hacia Estal y su iglesia le lleva de vuelta por un sendero que ofrece amplias vistas sobre el valle del Ce?re.

Último vestigio de un castillo construido en 1232, la torre feudal de Teyssieu resistió a todas las guerras pero estuvo a punto de sucumbir a una decisión administrativa

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot