De Thédirac au Pont Barrat Thédirac Lot
De Thédirac au Pont Barrat Thédirac Lot vendredi 1 mai 2026.
De Thédirac au Pont Barrat
46150 Thédirac Lot Occitanie
Durée : 105 Distance : 16000.0 Tarif :
Au coeur de la Bouriane, ce circuit sans difficulté technique avec peu de dénivelé et ombragé présente un intérêt patrimonial
English :
In the heart of the Bouriane region, this shady, easy-to-navigate route, with few ascents and descents, is of great heritage interest
Deutsch :
Im Herzen der Bouriane ist dieser Rundweg ohne technische Schwierigkeiten mit wenig Höhenunterschied und schattig von patrimonialem Interesse
Italiano :
Nel cuore della regione della Bouriane, questo sentiero ombreggiato e tecnicamente semplice, con poche variazioni di altitudine, è di grande interesse patrimoniale
Español :
En el corazón de la región de Bouriane, este sendero sombreado y técnicamente sencillo, con pocos cambios de altitud, presenta un gran interés patrimonial
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot