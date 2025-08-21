De Thédirac au Pont Barrat Thédirac Lot

De Thédirac au Pont Barrat 46150 Thédirac Lot Occitanie

Durée : 105 Distance : 16000.0 Tarif :

Au coeur de la Bouriane, ce circuit sans difficulté technique avec peu de dénivelé et ombragé présente un intérêt patrimonial

 

English :

In the heart of the Bouriane region, this shady, easy-to-navigate route, with few ascents and descents, is of great heritage interest

Deutsch :

Im Herzen der Bouriane ist dieser Rundweg ohne technische Schwierigkeiten mit wenig Höhenunterschied und schattig von patrimonialem Interesse

Italiano :

Nel cuore della regione della Bouriane, questo sentiero ombreggiato e tecnicamente semplice, con poche variazioni di altitudine, è di grande interesse patrimoniale

Español :

En el corazón de la región de Bouriane, este sendero sombreado y técnicamente sencillo, con pocos cambios de altitud, presenta un gran interés patrimonial

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-24 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot