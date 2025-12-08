Deauville, sur les pas des créateurs… Deauville Calvados

Deauville, sur les pas des créateurs…

Au fil de son histoire, Deauville a aussi forgé sa personnalité. Style unique dont elle a le secret, parfois extravagante, toujours accessible, elle séduit par son naturel et sa désinvolture. Fidèle à cette image, elle rayonne et suscite la curiosité des personnalités de tous horizons. Ecrivains, musiciens, photographes, créateurs de mode, cinéastes, peintres… ont puisé ici une inspiration influencée par la mer, la lumière et l’atmosphère de la ville. Parmi eux…

In the course of its history, Deauville has also forged its personality. It has a unique style, sometimes extravagant, always easy to access. It fascinates with its authenticity and casualness. Loyal to this image, it shines and awakens the curiosity of personalities of any kind. Among them…

Im Laufe ihrer Geschichte hat Deauville auch ihre Persönlichkeit geformt. Sie hat einen einzigartigen Stil, manchmal extravagant, immer zugänglich, und besticht durch ihre Natürlichkeit und Ungezwungenheit. Getreu diesem Image strahlt sie und weckt die Neugier von Persönlichkeiten aus allen Bereichen. Schriftsteller, Musiker, Fotografen, Modeschöpfer, Filmemacher, Maler… haben hier ihre Inspiration geschöpft, die vom Meer, dem Licht und der Atmosphäre der Stadt beeinflusst wurde. Unter ihnen

Nel corso della sua storia, Deauville ha anche forgiato la sua personalità. Con il suo stile unico, a volte stravagante, sempre accessibile, seduce con la sua naturalezza e disinvoltura. Fedele a questa immagine, brilla e suscita la curiosità di personalità di ogni estrazione sociale. Scrittori, musicisti, fotografi, stilisti, registi, pittori, ecc. hanno tratto ispirazione dal mare, dalla luce e dall’atmosfera della città. Tra questi?

A lo largo de su historia, Deauville también ha forjado su personalidad. Con su estilo único, a veces extravagante, siempre accesible, seduce por su naturalidad y desenfado. Fiel a esta imagen, brilla y despierta la curiosidad de personalidades de todos los ámbitos. Escritores, músicos, fotógrafos, diseñadores de moda, cineastas, pintores, etc. se han inspirado en el mar, la luz y el ambiente de la ciudad. ¿Entre ellos?

