Fauteuils en Seine Deauville Calvados

Fauteuils en Seine

Fauteuils en Seine 14800 Deauville Calvados Normandie

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

Le circuit touristique Fauteuils en Seine invite à découvrir le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie sous un nouvel angle, à travers des fauteuils urbains revisités par des artistes et installés tout le long de la balade maritime et aux bords des points d’eau.

>>> En savoir plus

http://www.deauville.fr/ +33 2 31 14 40 00

English : Fauteuils en Seine

The ‘Fauteuils en Seine’ (Armchairs in Seine) tourist trail is an invitation to discover the Cœur Côte Fleurie Community of Communes from a brand new angle, via the urban benches and seats, revamped by artists and installed along this maritime tour and by waterways.

>>> Further information

Deutsch :

Der touristische Rundgang Fauteuils en Seine lädt dazu ein, das Gebiet der Communauté de Communes C?ur Côte Fleurie aus einem neuen Blickwinkel zu entdecken, und zwar anhand von urbanen Sesseln, die von Künstlern neu gestaltet und entlang der Seepromenade und an den Ufern der Wasserstellen aufgestellt wurden.

>>> Weitere Informationen

Italiano :

Il circuito turistico Fauteuils en Seine invita a scoprire il territorio della Communauté de Communes C?ur Côte Fleurie da una nuova angolazione, attraverso poltrone urbane rivisitate da artisti e installate lungo la passeggiata marittima e ai bordi dei punti d’acqua.

>>> Per saperne di più

Español :

El circuito turístico Fauteuils en Seine le invita a descubrir el territorio de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie desde un nuevo ángulo, a través de sillones urbanos revisitados por artistas e instalados a lo largo del paseo marítimo y en los bordes de los puntos de agua.

>>> Para saber más

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme