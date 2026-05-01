Découverte Balade des Romains Avrée Nièvre
Découverte Balade des Romains Avrée Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Découverte Balade des Romains A pieds Difficulté moyenne
Découverte Balade des Romains Le bourg 58170 Avrée Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 6300.0 Tarif :
Balade-Découverte des Romains à Avrée. Circuit non balisé, sur petites routes bitumées.
Difficulté moyenne
+33 3 86 30 43 10
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English :
Roman discovery walk in Avrée. Unmarked route, on small asphalt roads.
Deutsch :
Entdeckungsspaziergang zu den Römern in Avrea. Nicht ausgeschilderter Rundgang auf kleinen asphaltierten Straßen.
Italiano :
Una passeggiata alla scoperta dei Romani di Avrée. Percorso non segnalato, su piccole strade asfaltate.
Español :
Un paseo para descubrir a los romanos en Avrée. Recorrido sin señalizar, por pequeños caminos asfaltados.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data