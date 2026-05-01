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Découverte Balade des Romains Avrée Nièvre

Découverte Balade des Romains Avrée Nièvre

Découverte Balade des Romains Avrée Nièvre vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Découverte Balade des Romains Avrée

Adresse : Avrée

Ville : 58170 Avrée

Département : Nièvre

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : lundi 31 décembre 2029

Découverte Balade des Romains A pieds Difficulté moyenne

Découverte Balade des Romains Le bourg 58170 Avrée Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6300.0 Tarif :

Balade-Découverte des Romains à Avrée. Circuit non balisé, sur petites routes bitumées.
Difficulté moyenne

  +33 3 86 30 43 10

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English :

Roman discovery walk in Avrée. Unmarked route, on small asphalt roads.

Deutsch :

Entdeckungsspaziergang zu den Römern in Avrea. Nicht ausgeschilderter Rundgang auf kleinen asphaltierten Straßen.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta dei Romani di Avrée. Percorso non segnalato, su piccole strade asfaltate.

Español :

Un paseo para descubrir a los romanos en Avrée. Recorrido sin señalizar, por pequeños caminos asfaltados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data