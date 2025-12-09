Découverte du Pays de Clerval Pays-de-Clerval Doubs
Durée : Distance : 28500.0 Tarif :
Balade familiale, de part et d’autre de la rivière du Doubs
Difficulté moyenne
Family outing on either side of the Doubs river
Familienspaziergang, auf beiden Seiten des Flusses Doubs
Una passeggiata in famiglia su entrambi i lati del fiume Doubs
Un paseo familiar a ambos lados del río Doubs
