La Chapelle du Reposoir Pays-de-Clerval Doubs

La Chapelle du Reposoir A pieds Difficile

La Chapelle du Reposoir Place du Gravier, Pays-de-Clerval 25340 Pays-de-Clerval Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4820.0 Tarif :

Depuis les hauteurs de la cluse de Clerval, cette balade vous propose de découvrir la vallée du Doubs depuis un point de vue saisissant !

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1110

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English :

From the heights of the Clerval valley, this walk offers a breathtaking view of the Doubs valley!

Deutsch :

Von den Höhen der Klus von Clerval aus bietet Ihnen diese Wanderung die Möglichkeit, das Doubs-Tal von einem atemberaubenden Aussichtspunkt aus zu entdecken!

Italiano :

Dalle alture della valle del Clerval, questa passeggiata permette di ammirare la valle del Doubs da un punto di vista mozzafiato!

Español :

Desde las alturas del valle del Clerval, este paseo permite contemplar el valle del Doubs desde un punto de vista impresionante

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-16 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data