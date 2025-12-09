Découvrir le patrimoine de Longpont-sur-Orge Parcours Baludik Longpont-sur-Orge Essonne

Découvrir le patrimoine de Longpont-sur-Orge Parcours Baludik

Découvrez Longpont-sur-Orge à travers un parcours ludique entre histoire et nature. De la majestueuse basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde aux berges apaisantes de l’Orge, laissez-vous guider entre patrimoine, paysages verdoyants et instants de sérénité.

https://www.coeuressonne.fr/loisirs/tourisme/decouvrir-le-territoire/jeux-de-piste-numeriques/ +33 1 60 16 23 00

English :

Discover Longpont-sur-Orge on a playful journey through history and nature. From the majestic Basilica of Notre-Dame-de-Bonne-Garde to the soothing banks of the Orge, let yourself be guided through heritage, verdant landscapes and moments of serenity.

Deutsch :

Entdecken Sie Longpont-sur-Orge auf einem spielerischen Rundgang zwischen Geschichte und Natur. Von der majestätischen Basilika Notre-Dame-de-Bonne-Garde bis zu den beruhigenden Ufern der Orge, lassen Sie sich zwischen Kulturerbe, grünen Landschaften und Momenten der Gelassenheit führen.

Italiano :

Scoprite Longpont-sur-Orge in un viaggio giocoso tra storia e natura. Dalla maestosa basilica di Notre-Dame-de-Bonne-Garde alle tranquille rive del fiume Orge, lasciatevi guidare tra patrimonio, paesaggi verdi e momenti di serenità.

Español :

Descubra Longpont-sur-Orge en un viaje lúdico por la historia y la naturaleza. Desde la majestuosa basílica de Notre-Dame-de-Bonne-Garde hasta las relajantes orillas del río Orge, déjese guiar entre patrimonio, exuberantes paisajes verdes y momentos de serenidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme