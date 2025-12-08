Défilé du Coin de la Roche Les Combes Doubs
Défilé du Coin de la Roche Les Combes Doubs vendredi 1 mai 2026.
Défilé du Coin de la Roche A pieds Difficile
Défilé du Coin de la Roche Église-Remonot, Les Combes 25500 Les Combes Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 14030.0 Tarif :
Randonnée sportive traversant différents paysages typiques du Haut-Doubs.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/1002
English :
A challenging hike through typical Haut-Doubs landscapes.
Deutsch :
Sportliche Wanderung durch verschiedene typische Landschaften des Haut-Doubs.
Italiano :
Una passeggiata impegnativa attraverso i paesaggi tipici dell’Haut-Doubs.
Español :
Un paseo desafiante por paisajes típicos del Haut-Doubs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data