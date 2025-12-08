Défilé du Coin de la Roche Les Combes Doubs

Défilé du Coin de la Roche A pieds Difficile

Défilé du Coin de la Roche Église-Remonot, Les Combes 25500 Les Combes Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14030.0 Tarif :

Randonnée sportive traversant différents paysages typiques du Haut-Doubs.

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1002

English :

A challenging hike through typical Haut-Doubs landscapes.

Deutsch :

Sportliche Wanderung durch verschiedene typische Landschaften des Haut-Doubs.

Italiano :

Una passeggiata impegnativa attraverso i paesaggi tipici dell’Haut-Doubs.

Español :

Un paseo desafiante por paisajes típicos del Haut-Doubs.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data