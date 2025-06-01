Delta du Fangu Galéria Haute-Corse
Delta du Fangu Galéria Haute-Corse vendredi 1 août 2025.
Delta du Fangu
Delta du Fangu Parking de la Tour 20245 Galéria Haute-Corse Corse
Découvrez le delta Fango et sa réserve de biosphère de façon originale avec cette balade/découverte écologique en canoë Kayak biplace ou monoplace.
Accessible à tous
http://www.delta-du-fangu.com/ +33 6 22 01 71 89
English : Delta du Fangu
Discover an original way to explore the Fango delta and bisosphere reserve. Anyone can enjoy this accessible, eco-friendly trip in a one-man or two-seater canoe or kayak.
Deutsch :
Entdecken Sie das Fango-Delta und sein Biosphärenreservat auf originelle Weise mit dieser ökologischen Wanderung/Entdeckungstour im Zwei- oder Einsitzer-Kanu-Kajak.
Für alle zugänglich
Italiano :
Scopri il delta del Fango e la sua riserva della biosfera in modo originale con questo viaggio/scoperta ecologica in canoa kayak biposto o monoposto.
Accessibile a tutti
Español :
Descubra el delta del Fango y su reserva de biosfera de forma original con esta excursión/descubrimiento ecológico en una canoa biplaza o monoplaza.
Accesible para todos
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme