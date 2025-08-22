Descente du Loing de Grez à Episy Grez-sur-Loing Seine-et-Marne

Descente du Loing de Grez à Episy

Descente du Loing de Grez à Episy Chemin des prés 77880 Grez-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France

En famille ou en groupe, débutants ou confirmés, venez découvrir en canoë les charmes de la vallée du Loing, célèbre pour la beauté de son paysage, qui jadis inspira les peintres impressionnistes.

English :

In family or in group, beginners or confirmed, come and discover by canoe the charms of the Loing valley, famous for the beauty of its landscape, which once inspired the impressionist painters.

Deutsch : Flussabwärts auf dem Loing von Grez nach Episy

Familien und Gruppen können den Loing im Kayak erkunden und die Landschaften die einst die Impressionnisten inspierirten erkunden und geniessen.

Italiano :

In famiglia o in gruppo, principianti o esperti, venite a scoprire in canoa il fascino della valle del Loing, famosa per la bellezza del suo paesaggio, che un tempo ha ispirato i pittori impressionisti.

Español :

En familia o en grupo, principiantes o experimentados, venga a descubrir en canoa los encantos del valle del Loing, famoso por la belleza de su paisaje, que en su día inspiró a los pintores impresionistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Seine et Marne Attractivité source Apidae Tourisme