Détour de Loire Léré Cher

Détour de Loire En VTC

Détour de Loire 18240 Léré Cher Centre-Val de Loire

Durée : 165 Distance : 30000.0 Tarif :

A découvrir au gré de ce parcours le hameau de la Madeleine qui a changé de rive, le château de Buranlure une maison forte du XIVè, un producteur de Chavignol, le passage des bateaux au niveau de l’écluse de Bannay, l’architecture atypique de son église et le cyclorail du Sancerrois.

http://www.pays-sancerre-sologne.com/tourisme/documentation.php +33 2 48 73 99 01

English : Loire detour

Just some of the sights along this trail are La Madeleine hamlet, which has changed banks, Buranlure castle an old 14th century fortified house a Chavignol cheesemaker, the passage for boats by Bannay lock, Bannay church’s unusual architecture and the cyclorail du Sancerrois railbike line.

Deutsch : Windung der Loire

Bei diesem Ausflug zu entdecken: den Weiler La Madeleine, das Schloss Buranlure, ein befestigtes Haus aus dem 14. Jh., einen Produzenten des Chavignol, Schiffe, die an der Schleuse in Bannay vorbeifahren, die untypische Architektur seiner Kirche und den Cyclorail du Sancerrois.

Italiano :

Scoprite il borgo di La Madeleine, che ha cambiato sponda, il castello di Buranlure, una casa fortificata del XIV secolo, un produttore di Chavignol, il passaggio delle barche alla chiusa di Bannay, l’architettura atipica della sua chiesa e la ciclorotaia del Sancerrois.

Español :

Descubra la aldea de la Madeleine, que ha cambiado de orilla, el castillo de Buranlure, una casa fortificada del siglo XIV, un productor de Chavignol, el paso de los barcos en la esclusa de Bannay, la arquitectura atípica de su iglesia y el cicloroducto de Sancerrois.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire