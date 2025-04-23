Détours dans la butte de Mons Mons-en-Laonnois Aisne

Détours dans la butte de Mons Mons-en-Laonnois Aisne vendredi 1 août 2025.

Détours dans la butte de Mons A pieds

Détours dans la butte de Mons De Mons, Place d’Aix-en-Provence 02000 Mons-en-Laonnois Aisne Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 10900.0 Tarif :

Le chemin se fait champêtre, architectural ou social, selon qu’il nous conduit des creuttes aux vendangeoirs,

ou de l’église de Mons à celle de Royaucourt, en passant par Bourguignon, le village des trois frères Le Nain,

peintres du XVIIe siècle réputés pour leurs portraits paysans.

English : Détours dans la butte de Mons

The path is rural, architectural or social, depending on whether it takes us from the creuttes to the grape harvesters,

or from the church of Mons to that of Royaucourt, passing through Bourguignon, the village of the three Le Nain brothers,

painters of the XVIIth century famous for their peasant portraits.

Deutsch : Détours dans la butte de Mons

Der Weg wird ländlich, architektonisch oder sozial, je nachdem, ob er uns von den Krautgärten zu den Weinkeltereien führt,

oder von der Kirche in Mons über Bourguignon, das Dorf der drei Brüder Le Nain, zur Kirche in Royaucourt,

maler des 17. Jahrhunderts, die für ihre Bauernporträts berühmt waren.

Italiano :

Il percorso è rurale, architettonico o sociale, a seconda che ci porti dalle creuttes ai vendemmiatori,

o dalla chiesa di Mons a quella di Royaucourt, passando per Bourguignon, il villaggio dei tre fratelli Le Nain,

famosi per i loro ritratti di contadini.

Español : Détours dans la butte de Mons

El camino es rural, arquitectónico o social, según nos lleve de las creuteras a las vendimiadoras,

o de la iglesia de Mons a la de Royaucourt, pasando por Bourguignon, el pueblo de los tres hermanos Le Nain,

famoso por sus retratos de campesinos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France