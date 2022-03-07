Domaine Font Alba Sentier Vigneron Apt Vaucluse

Domaine Font Alba Sentier Vigneron

Domaine Font Alba Sentier Vigneron Campagne du Puy 84400 Apt Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Découvrez le domaine Font Alba au travers de ses champs de vigne en parcourant le sentier vigneron. Une balade immersive pour découvrir la vigne autrement ! N’hésitez pas à faire un tour au caveau pour déguster le vin du domaine !

http://www.chateaufontalba.com/ +33 4 90 06 12 83

English :

Discover the Font Alba estate through its vineyards by following the winegrower’s trail. It’s an immersive way to discover the vineyard in a different way! And don’t forget to visit the cellar to taste the estate’s wine!

Deutsch :

Entdecken Sie das Weingut Font Alba durch seine Weinfelder, indem Sie den Winzerpfad begehen. Ein immersiver Spaziergang, um die Weinberge auf andere Weise zu entdecken! Zögern Sie nicht, einen Abstecher in den Weinkeller zu machen und den Wein des Weinguts zu probieren!

Italiano :

Scoprite la tenuta di Font Alba attraverso i suoi vigneti percorrendo il sentiero dei vigneti. Una passeggiata immersiva per scoprire il vigneto in modo diverso! Non esitate a visitare la cantina per degustare il vino della tenuta!

Español :

Descubra la finca Font Alba a través de sus viñedos caminando por el sendero del viñedo. Un paseo de inmersión para descubrir el viñedo de una manera diferente No dude en visitar la bodega para degustar el vino de la finca

