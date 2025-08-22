Dondas, balade dans les coteaux du Pays de Serres Dondas Lot-et-Garonne

Dondas, balade dans les coteaux du Pays de Serres En VTT Difficile

Dondas, balade dans les coteaux du Pays de Serres 47470 Dondas Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 14300.0

Ce village isolé, régulièrement récompensé pour son fleurissement, cache aussi de nombreux trésors d’architecture, pigeonniers, maisons de caractère et de nombreux panorama sur les coteaux de Serres.

English : Dondas, balade dans les coteaux du Pays de Serres

This isolated village, regularly rewarded for its flowering, also hides many architectural treasures, dovecotes, houses of character and many panoramas on the hills of Serres.

Deutsch : Dondas, balade dans les coteaux du Pays de Serres

Dieses abgelegene Dorf, das regelmäßig für seine Blumenpracht ausgezeichnet wird, verbirgt auch zahlreiche architektonische Schätze, Taubenschläge, charaktervolle Häuser und zahlreiche Panoramablicke auf die Hänge von Serres.

Italiano :

Questo villaggio isolato, regolarmente premiato per la sua fioritura, nasconde anche molti tesori architettonici, piccionaie, case di carattere e molti panorami sulle colline di Serres.

Español : Dondas, balade dans les coteaux du Pays de Serres

Este pueblo aislado, premiado regularmente por su floración, esconde también muchos tesoros arquitectónicos, palomares, casas de carácter y muchos panoramas en las laderas de Serres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine