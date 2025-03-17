Du Mont Robin au Mesnil-Céron Percy-en-Normandie Manche

Du Mont Robin au Mesnil-Céron Chemin du mont robin 50410 Percy-en-Normandie Manche Normandie

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Au départ du Mont-Robin, cette balade de 8km vous mène dans le bocage Percyais, et notamment le Mesnil-Céron. Ce lieu-dit dépendait à l’époque de la baronnie d’Hambye, et date du XVe siècle. Au fil des chemins, vous pourrez admirer le bocage jusqu’à 275m d’altitude !

+33 2 33 61 05 69

English : Du Mont Robin au Mesnil-Céron

Starting from the Mont-Robin, this 8km walk takes you through the Percyais bocage, and in particular the Mesnil-Céron. This place depended at the time on the barony of Hambye, and dates from the 15th century. Along the way, you will be able to admire the bocage up to 275m of altitude!

Deutsch :

Von Mont-Robin aus führt Sie diese 8 km lange Wanderung in die Bocage Percyais, insbesondere nach Mesnil-Céron. Dieser Ort gehörte damals zur Baronie Hambye und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Jahrhundert. Entlang der Wege können Sie die Bocage bis zu einer Höhe von 275 m bewundern!

Italiano :

Partendo da Mont-Robin, questa passeggiata di 8 km attraversa il bocage del Percyais, in particolare Mesnil-Céron. Questa località apparteneva alla baronia di Hambye e risale al XV secolo. Lungo il percorso, potrete ammirare il bocage fino a 275 metri di altitudine!

Español :

Partiendo de Mont-Robin, este recorrido de 8 km atraviesa el bocage del Percyais y, en particular, Mesnil-Céron. Esta localidad formaba parte de la baronía de Hambye y data del siglo XV. Por el camino, podrá admirar el bocage ¡hasta 275 m de altitud!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-17 par Normandie Tourisme