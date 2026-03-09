Le remembrement histoire du bocage Étang du Chefresne Percy-en-Normandie

Le remembrement histoire du bocage

Étang du Chefresne Le Chefresne Percy-en-Normandie Manche

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

2026-05-03

Partons à la découverte du bocage et d’une période clef de son histoire le remembrement. Révélatrice d’une économie en pleine mutation, cette politique redessine les campagnes françaises et les rapports entre voisins d’une manière plus ou moins douloureuse pour les familles qui y vivent. Venez écouter le récit du remembrement au Chefresne et témoigner si le cœur vous en dit ! Durée d’environ 2h, parcours de 8km. Jauge limitée, inscription conseillée, prévoir des espèces pour le règlement sur place. .

Étang du Chefresne Le Chefresne Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

