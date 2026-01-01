Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris
Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris lundi 23 février 2026.
À travers le parcours d’une famille juive, les visiteurs découvrent les différentes étapes de l’exclusion des Juifs en France sous l’Occupation. Documents d’archives et photos de famille permettent d’aborder les arrestations ainsi que le sauvetage des enfants.
Informations
Durée : 1h30.
Pour les familles, enfant à partir de 10 ans.
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).
Pour les familles (enfant à partir de 10 ans) pendant les vacances de février.
Le lundi 23 février 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire